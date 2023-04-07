В Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Данилы Козловского

Актёр Данила Козловский официально работает в Малом драматическом театре с 2007 года, он не увольнялся. Об этом сообщили РИА Новости в театре.

«Данила Козловский работает в театре с 2007 года и никуда не увольнялся. Он занят в спектаклях репертуара — «Вишнёвый сад», «Гамлет», «Коварство и любовь», в которых и играет», — сказали в театре.

Ранее в СМИ появилась информация, что Козловский, ранее уехавший в США, возвращается в Россию.

В начале апреля в пресс-службе «Современника» сообщили, что заявление об увольнении от народной артистки России Лии Ахеджаковой не поступало в отдел кадров, спектакли с её участием по-прежнему в репертуаре.