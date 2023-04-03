В «Современнике» заявили, что не получали заявление об увольнении от Ахеджаковой

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Заявление об увольнении от народной артистки России Лии Ахеджаковой не поступало в отдел кадров государственного драматического театра «Современник», а спектакли с её участием по-прежнему в репертуаре.
В «Современнике» заявили, что не получали заявление об увольнении от Ахеджаковой
  • РИА Новости

«В отдел кадров «Московского театра «Современник» заявление об увольнении от артистки Ахеджаковой Лии Меджидовны не поступало. Спектакли с участием Л.М. Ахеджаковой — в репертуаре театра», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

В «Современнике» Ахеджакова принимает участие в таких постановках, как «Первый хлеб», «Крутой маршрут» и «Игра в джин».

Ранее Ахеджакова сообщила, что все её спектакли в театре заменили по распоряжению Департамента культуры.

В конце марта в СМИ появились сообщения, что Ахеджакова написала заявление об уходе из театра «Современник», в котором проработала более 40 лет.

 

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