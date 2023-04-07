Представитель Козловского заявил, что спектакли с участием актёра в России состоятся

Запланированные на апрель и май спектакли с участием актёра и режиссёра Данилы Козловского в Москве и Санкт-Петербурге состоятся. Об этом заявил его брат и пресс-секретарь Егор Козловский.

«Спектакли планируются, конечно. И в Москве, и в Питере, по расписанию театров. Зайдите на сайт театра, посмотрите расписание, там всё подробно написано», — цитирует РИА Новости его заявление.

Актёр должен выступить в МХТ имени Чехова в постановке «Поколение Маугли» 16 апреля и 14 мая, а 20 апреля и 22 апреля принять участие в спектаклях «Гамлет» и «Коварство и любовь» на сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге.

Ранее в Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Козловского.