Представитель Козловского заявил, что спектакли с участием актёра в России состоятся

Короткая ссылка
Запланированные на апрель и май спектакли с участием актёра и режиссёра Данилы Козловского в Москве и Санкт-Петербурге состоятся. Об этом заявил его брат и пресс-секретарь Егор Козловский.
Представитель Козловского заявил, что спектакли с участием актёра в России состоятся
  • РИА Новости

«Спектакли планируются, конечно. И в Москве, и в Питере, по расписанию театров. Зайдите на сайт театра, посмотрите расписание, там всё подробно написано», — цитирует РИА Новости его заявление.

Актёр должен выступить в МХТ имени Чехова в постановке «Поколение Маугли» 16 апреля и 14 мая, а 20 апреля и 22 апреля принять участие в спектаклях «Гамлет» и «Коварство и любовь» на сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге.

Ранее в Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Козловского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить