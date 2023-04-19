Актёр Данила Козловский подал в суд на обвинившего его в дискредитации ВС России

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Актёр Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к общественному деятелю Виталию Бородину.
Актёр Данила Козловский подал в суд на обвинившего его в дискредитации ВС России
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале RT со ссылкой на карточку Пресненского суда Москвы. Детально суть претензий в ней не раскрывается.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Козловского по статье о дискредитации российских ВС. 

В ответ на это Козловский сообщил, что у него нет второго гражданства, и пояснил, что уезжал в США, чтобы встретиться со своим ребёнком.

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