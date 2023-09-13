Узнать больше

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту отравления школьников в Туве

Короткая ссылка
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления школьников в Туве.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту отравления школьников в Туве
  • © СК РФ

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Тыва Столбину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в настоящий момент известно, что пять человек госпитализированы, среди них четыре школьника, а также один работник пищеблока. Информация о других пострадавших проверяется.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил об отравлении 45 человек в школе в Кызыле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить