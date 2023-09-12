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Минэкономразвития: безработица в России будет на уровне 3,1% в 2023—2026 годах

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Министерство экономического развития России прогнозирует среднегодовую безработицу в стране на уровне 3,1% в 2023—2026 годах.
Минэкономразвития: безработица в России будет на уровне 3,1% в 2023—2026 годах
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Как отмечается в материале, согласно последним данным Росстата, безработица в России в июле снова обновила исторический минимум, сократившись до 3%.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы по методологии Международной организации труда с начала года вырос в шести регионах.

Министр экономического развития России Максим Решетников назвал аномальной для страны безработицу в 3% и считает данную ситуацию тормозом для экономики.

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