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Голикова: уровень безработицы с начала года вырос в шести регионах России

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Уровень безработицы по методологии Международной организации труда с начала года вырос в шести регионах.
Голикова: уровень безработицы с начала года вырос в шести регионах России
  • РИА Новости

Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что, по данным Росстата, уровень безработицы в июле составил 3%.

«Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то, согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года в шести регионах вырос, в трёх — не изменился, а в остальных субъектах федерации снизился», — приводятся слова Голиковой на сайте кабмина.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал аномальной для страны безработицу в 3% и считает данную ситуацию тормозом для экономики.

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