Врач Филатова призвала не злоупотреблять обезболивающими при головной боли

Доктор медицинских наук Елена Филатова заявила, что обезболивающие могут не только уменьшать боль, но и усиливать её при их систематическом использовании.

«Поэтому правда, что обезболивающие нельзя применять чаще, чем два — три раза в неделю», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, люди редко обращаются к врачу, если у них головная боль, и чаще всего они занимаются самолечением.

«Если у человека возникает такая головная боль, которая не проходит сама по себе и требует таблетки, в этом случае нужно обратиться к врачу. И лечение должно происходить под наблюдением врача, в соответствии с теми рекомендациями, которые даст врач», — добавила Филатова.

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