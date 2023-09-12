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Врач Неронов назвал синдром хронической усталости самостоятельным заболеванием

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Врач-инфекционист клиники академика Ройтберга «Медицина» Владимир Неронов рассказал, что синдром хронической усталости — самостоятельное заболевание. Оно характеризуется снижением работоспособности вдвое и более в течение полугода и дольше.

Причиной такого состояния может стать инфекционное заболевание, объяснил врач в интервью «Российской газете».

«В настоящее время множеством исследователей полностью доказана связь синдрома хронической усталости с персистенцией вирусов герпеса 6 и 7 типов», — сообщил Неронов.

По его словам, данные вирусы выявляются у большинства людей (до 80%) и могут длительное время пребывать в латентном состоянии. Однако при определённых обстоятельствах (стрессы, травмы, отравления, сопутствующие заболевания) они могут увеличивать активность и приводить к развитию синдрома хронической усталости.

Кроме вируса герпеса причиной хронической усталости и снижения работоспособности может быть хронический вирусный гепатит В или С, а также низкий уровень гемоглобина (анемия), подчеркнул инфекционист.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.

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