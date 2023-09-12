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Путин: надёжнее и лучше вкладывать капиталы в Россию

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Надёжнее и лучше вкладывать капитал в Россию, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: надёжнее и лучше вкладывать капиталы в Россию
  • globallookpress.com

«Многие столкнулись с определённым прессингом со стороны отдельных партнёров. И хочу ещё раз сегодня повторить: надёжнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию», — сказал он.

Путин подчеркнул, что речь идёт как о вложениях в масштабные инфраструктурные проекты, так и в локальные, но не менее важные проекты городского развития и туризма.

Ранее он отметил, что глобальная экономика продолжает меняться прежде всего потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений.

1 сентября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.

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