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Замминистра просвещения Бугаев: учителя в новых регионах получают угрозы

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Учителя, работающие в новых российских регионах, продолжают получать угрозы, заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев на ВЭФ-2023.
Замминистра просвещения Бугаев: учителя в новых регионах получают угрозы
  • Gettyimages.ru

Как передаёт его слова РИА Новости, учителя, которые работают в новых регионах, — абсолютные герои, поскольку со стороны Украины постоянно угрожают.

«И не только угрожают — пытаются применять и различные насильственные действия к педагогам», — отметил Бугаев.

Несмотря на угрозы, учителя вышли в школы, а школьников стало больше, добавил он.

В конце августа вице-премьер России Марат Хуснуллин провёл совещание о развитии новых регионов.

1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что решение социальных вопросов Донбасса, в том числе в сфере образования, нельзя откладывать, несмотря на сложный период.

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