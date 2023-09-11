Замминистра просвещения Бугаев: учителя в новых регионах получают угрозы

Учителя, работающие в новых российских регионах, продолжают получать угрозы, заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев на ВЭФ-2023.

Как передаёт его слова РИА Новости, учителя, которые работают в новых регионах, — абсолютные герои, поскольку со стороны Украины постоянно угрожают.

«И не только угрожают — пытаются применять и различные насильственные действия к педагогам», — отметил Бугаев.

Несмотря на угрозы, учителя вышли в школы, а школьников стало больше, добавил он.

В конце августа вице-премьер России Марат Хуснуллин провёл совещание о развитии новых регионов.

1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что решение социальных вопросов Донбасса, в том числе в сфере образования, нельзя откладывать, несмотря на сложный период.