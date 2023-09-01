Путин: Донбассу нельзя откладывать решение социальных вопросов

Решение социальных вопросов Донбасса нельзя откладывать, несмотря на сложный период, заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что Донбасс проходит через сложный период своего развития и прежде всего нужно решать вопросы безопасности.

«Но, без всяких сомнений, нельзя откладывать решение социальных вопросов, в том числе и такого характера, как решение проблем в сфере образования», — сказал Путин на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видеосвязи.

Ранее Путин поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний.