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Путин: Донбассу нельзя откладывать решение социальных вопросов

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Решение социальных вопросов Донбасса нельзя откладывать, несмотря на сложный период, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: Донбассу нельзя откладывать решение социальных вопросов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Он отметил, что Донбасс проходит через сложный период своего развития и прежде всего нужно решать вопросы безопасности.

«Но, без всяких сомнений, нельзя откладывать решение социальных вопросов, в том числе и такого характера, как решение проблем в сфере образования», — сказал Путин на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видеосвязи.

Ранее Путин поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний.

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