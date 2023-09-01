Путин: Донбассу нельзя откладывать решение социальных вопросов
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Он отметил, что Донбасс проходит через сложный период своего развития и прежде всего нужно решать вопросы безопасности.
«Но, без всяких сомнений, нельзя откладывать решение социальных вопросов, в том числе и такого характера, как решение проблем в сфере образования», — сказал Путин на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видеосвязи.
Ранее Путин поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний.