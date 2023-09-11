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Россияне рассказали, сколько тратят на дорогу до школы или детского сада

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Исследование показало, что порядка 18% россиян тратят до двух часов в день на дорогу до детского образовательного учреждения.

Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на данные платформы «Авито».

Ещё 76% россиян живут рядом со школой или садом и тратят на дорогу не больше часа в день. 4% находятся в дороге до четырёх часов.

Большинство респондентов (55%) отводят детей в школу пешком, на автомобиле добирается 41%.

Опрос также показал, что 55% россиян сопровождают своих детей до школы или детского сада лично, без помощи родственников или нянь.

Ранее сообщалось о результатах исследования, согласно которым порядка 72% россиян с детьми отдохнут в осенние каникулы не далее чем в 150 км от дома.

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