Узнать больше

Порядка 72% россиян с детьми отдохнут в осенние каникулы недалеко от дома

Короткая ссылка
Результаты исследования показали, что порядка 72% россиян с детьми отдохнут в осенние каникулы не далее чем в 150 км от дома.
Порядка 72% россиян с детьми отдохнут в осенние каникулы недалеко от дома
  • Gettyimages.ru
  • © mmpile

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование AZIMUT Hotels.

Согласно данным сервиса, ещё 12% семей поедут дальше, чем 150 км, а 16% — за границу.

Также 21% тех, кто отдохнёт в России, рассматривают поездку в Санкт-Петербург, 18% — в Москву.

54% респондентов отметили, что для них неделя — идеальная длительность тура, 32% выбрали два-три дня, 7% при этом уедут более чем на неделю.

«Стоит иметь в виду, что стоимость размещения в объектах по России намного ниже, чем у зарубежных туров, которые, по нашим данным, демонстрируют рост цен на 10—30% в осенне-зимний сезон — 2023», — добавил генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Турция лидируют по количеству бронирований на сентябрь — ноябрь 2023 года. На них пришлось 18 и 17% всех броней соответственно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить