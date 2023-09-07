Порядка 72% россиян с детьми отдохнут в осенние каникулы недалеко от дома

Результаты исследования показали, что порядка 72% россиян с детьми отдохнут в осенние каникулы не далее чем в 150 км от дома.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование AZIMUT Hotels.

Согласно данным сервиса, ещё 12% семей поедут дальше, чем 150 км, а 16% — за границу.

Также 21% тех, кто отдохнёт в России, рассматривают поездку в Санкт-Петербург, 18% — в Москву.

54% респондентов отметили, что для них неделя — идеальная длительность тура, 32% выбрали два-три дня, 7% при этом уедут более чем на неделю.

«Стоит иметь в виду, что стоимость размещения в объектах по России намного ниже, чем у зарубежных туров, которые, по нашим данным, демонстрируют рост цен на 10—30% в осенне-зимний сезон — 2023», — добавил генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Турция лидируют по количеству бронирований на сентябрь — ноябрь 2023 года. На них пришлось 18 и 17% всех броней соответственно.