Белоруссия и Турция стали лидерами по количеству бронирований на осень
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Островок.Ru».
Третье место занимает Таиланд, доля которого составила 7%.
По 6% бронирований пришлось на Италию, Абхазию и Армению.
«Самые высокие темпы роста бронирований демонстрируют Япония и Китай. Они поднялись в топ-15 стран и заняли 10-е и 15-е места соответственно по числу бронирований на осень», — отметили в компании.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области зафиксировали рост числа туристических услуг.