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Белоруссия и Турция стали лидерами по количеству бронирований на осень

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Белоруссия и Турция лидируют по количеству бронирований на сентябрь — ноябрь 2023 года. На них пришлось 18 и 17% всех броней соответственно.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Островок.Ru».

Третье место занимает Таиланд, доля которого составила 7%.

По 6% бронирований пришлось на Италию, Абхазию и Армению.

«Самые высокие темпы роста бронирований демонстрируют Япония и Китай. Они поднялись в топ-15 стран и заняли 10-е и 15-е места соответственно по числу бронирований на осень», — отметили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области зафиксировали рост числа туристических услуг.

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