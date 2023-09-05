Белоруссия и Турция стали лидерами по количеству бронирований на осень

Белоруссия и Турция лидируют по количеству бронирований на сентябрь — ноябрь 2023 года. На них пришлось 18 и 17% всех броней соответственно.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Островок.Ru». Третье место занимает Таиланд, доля которого составила 7%. По 6% бронирований пришлось на Италию, Абхазию и Армению. «Самые высокие темпы роста бронирований демонстрируют Япония и Китай. Они поднялись в топ-15 стран и заняли 10-е и 15-е места соответственно по числу бронирований на осень», — отметили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области зафиксировали рост числа туристических услуг.