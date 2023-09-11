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Педиатр Татаркина: назначать лекарства детям должен только специалист

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Врач-педиатр «СМ-Клиника» Ольга Татаркина предупредила, что «взрослые» лекарства нельзя давать детям без назначения специалиста.

«Существуют значительные различия во всасывании, распределении и выведении лекарственных препаратов у детей и взрослых», — объяснила Татаркина в беседе с газетой «Известия», отметив, что от этого зависит дозировка и кратность приёмов.

Она обратила внимание, что часть «взрослых» препаратов разрешена для назначения детям, но в детской дозировке и детской форме.

При этом многие лекарственные препараты имеют возрастные ограничения при назначении детям.

К примеру, по её словам, аспирин при приёме ребёнком до 16 лет может привести к тяжёлому поражению печени. Также до трёхлетнего возраста нельзя применять ряд спреев для горла во избежание спазма дыхательных путей.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.

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