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Экономист назвал гуманной идею ввести дополнительные выходные для многодетных

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Ангелина Шурпина
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ввести регулярные дополнительные выходные для многодетных в конце декабря.
Экономист назвал гуманной идею ввести дополнительные выходные для многодетных
  • РИА Новости

«С социальной точки зрения, конечно, это предложение справедливое, правда, могут обидеться пенсионеры, инвалиды и другие категории», — отметил эксперт.

По его словам, многодетные семьи находятся в центре внимания государства и любые индексации «никогда не проходят мимо многодетных семей».

«Ввести оплачиваемые выходные — значит уменьшить производительность труда на этом предприятии. Люди работать не будут, а получать заработную плату будут, значит, автоматически падает производительность труда тех предприятий, где работают многодетные отцы или матери», — объяснил Остапкович. 

Он также подчеркнул, что идея гуманная и позитивная, «но требует доработки».

«По бизнесу, особенно частному, это будет удар», — считает экономист.

Собеседник RT добавил, что предприятий, где работают многодетные, немного и в следующий раз эту категорию людей не будут брать на работу, чтобы не иметь издержки.

По его мнению, это может вызвать «отток возможности приёма на работу многодетных людей».

Ранее стало известно о том, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести регулярные дополнительные выходные для многодетных в конце декабря. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

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