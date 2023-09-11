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Мурашко: Россия преодолела «моду 90-х на алкогольный разгул»

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Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что россияне смогли преодолеть моду на алкогольный разгул, которая была распространена в стране в 1990-е годы.
Мурашко: Россия преодолела «моду 90-х на алкогольный разгул»
  • РИА Новости

Об этом он написал в своей колонке на БРК, посвящённой информации о сокращении потребления спиртного на душу населения в России в 2022 году.

Ссылаясь на данные Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, он отметил, что в 2022 году потребление алкогольной продукции на душу населения в России уменьшилось почти на 5% по сравнению с 2019 годом.

Мурашко подчеркнул, что такая тенденция стала результатом политики государства, направленной на снижение пагубного потребления алкоголя.

«Нам удалось преодолеть распространённую в 1990-е годы моду на алкогольный «разгул», и теперь значительные усилия... направлены на формирование другой моды — на здоровый образ жизни и социальную успешность», — подчеркнул он.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова перечислила вредные привычки, которые могут повлечь нарушения в работе поджелудочной железы. В их числе курение, употребление алкоголя и неправильное питание.

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