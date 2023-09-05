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Врач Мельникова: курение и алкоголь могут приводить к развитию панкреатита

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Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова перечислила вредные привычки, которые могут повлечь нарушения в работе поджелудочной железы. В их числе курение, употребление алкоголя и неправильное питание.
Врач Мельникова: курение и алкоголь могут приводить к развитию панкреатита
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Порядка 70% случаев хронического панкреатита происходят из-за злоупотребления алкогольными напитками, поделилась врач в разговоре с «Газетой.Ru».

«Для его развития достаточно всего 60—80 мл чистого этилового спирта в сутки. Ускоряет развитие панкреатита курение. Эта вредная привычка повышает риск патологии в среднем в три раза, а в сочетании с алкоголем она разрушает поджелудочную железу гораздо быстрее», — уточнила Мельникова.

По её словам, к каскаду воспалительных реакций в поджелудочной железе приводит высококалорийное питание, избыточное потребление насыщенных жиров и рафинированных углеводов.

Также к сбоям в работе железы может приводить бесконтрольный приём лекарственных препаратов без назначения лечащего врача, резюмировала гастроэнтеролог.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.

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