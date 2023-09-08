Правоохранители задержали причастных к массовому отравлению шаурмой под Курском
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Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.
«Установлена причастность к совершению указанного преступления четырёх человек: владельца торгового киоска, в котором потерпевшие приобретали продукцию, а также трёх работников из числа персонала: двух поваров и помощника повара», — написал представитель следственного органа.
Сообщается, что на текущий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
Девушка умерла после отравления шаурмой в Курской области, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что число отравившихся увеличилось до 22 человек.