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Правоохранители задержали причастных к массовому отравлению шаурмой под Курском

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Следственный комитет по Курской области заявил о задержании лиц, которые причастны к смерти девушки и массовому отравлению шаурмой жителей города Льгова.
Правоохранители задержали причастных к массовому отравлению шаурмой под Курском
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Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

«Установлена причастность к совершению указанного преступления четырёх человек: владельца торгового киоска, в котором потерпевшие приобретали продукцию, а также трёх работников из числа персонала: двух поваров и помощника повара», — написал представитель следственного органа.

Сообщается, что на текущий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Девушка умерла после отравления шаурмой в Курской области, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что число отравившихся увеличилось до 22 человек.

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