Узнать больше

Число отравившихся шаурмой в курском Льгове выросло до 22

Короткая ссылка
Число отравившихся шаурмой во Льгове Курской области увеличилось до 22 человек.
Число отравившихся шаурмой в курском Льгове выросло до 22
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«Управление Роспотребнадзора по Курской области продолжает эпидрасследование по факту отравления 22 человек после употребления в пищу шаурмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавших был выявлен стафилококк.

Деятельность торговой точки, где продавали шаурму, приостановлена.

Ранее сотрудники СУ Следственного комитета по Курской области возбудили уголовное дело по факту смерти девушки после отравления шаурмой в торговой точке в городе Льгове.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу по факту смерти девушки после отравления шаурмой в Курской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить