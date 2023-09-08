Число отравившихся шаурмой в курском Льгове выросло до 22

Число отравившихся шаурмой во Льгове Курской области увеличилось до 22 человек.

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«Управление Роспотребнадзора по Курской области продолжает эпидрасследование по факту отравления 22 человек после употребления в пищу шаурмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавших был выявлен стафилококк.

Деятельность торговой точки, где продавали шаурму, приостановлена.

Ранее сотрудники СУ Следственного комитета по Курской области возбудили уголовное дело по факту смерти девушки после отравления шаурмой в торговой точке в городе Льгове.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу по факту смерти девушки после отравления шаурмой в Курской области.