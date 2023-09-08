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Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие России

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Запад специально спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие России, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра.
Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие России
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Он напомнил, что в 2014 году недоброжелатели страны делали первые шаги в попытках ограничить российский технологический суверенитет.

«Я думаю, что это вообще целенаправленно всё делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент посетил Саров, где располагается Российский федеральный ядерный центр.

Он заявил о планах нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове.

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