Путин посетил Саров, где находится федеральный ядерный центр

Президент России Владимир Путин посетил Саров, где располагается Российский федеральный ядерный центр.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что российский лидер был в Сарове не раз, он посещал город с визитом в 2003, 2012, 2014 и 2020 годах.

Три года назад глава государства познакомился с цифровыми разработками саровского ядерного центра для ВС России и обсудил участие «Росатома» в проектах по устранению экологического ущерба.

Ранее сообщалось, что Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» — от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области.