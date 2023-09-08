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Путин посетил Саров, где находится федеральный ядерный центр

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Президент России Владимир Путин посетил Саров, где располагается Российский федеральный ядерный центр.
Путин посетил Саров, где находится федеральный ядерный центр
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что российский лидер был в Сарове не раз, он посещал город с визитом в 2003, 2012, 2014 и 2020 годах.

Три года назад глава государства познакомился с цифровыми разработками саровского ядерного центра для ВС России и обсудил участие «Росатома» в проектах по устранению экологического ущерба.

Ранее сообщалось, что Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» — от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области.

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