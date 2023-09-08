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Путин заявил о планах нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове

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Президент России Владимир Путин заявил о планах нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове.
Путин заявил о планах нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

«Хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны. Вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. Я надеюсь, что так и будет дальше — более того, мы будем наращивать эти темпы», — сказал он на встрече с молодыми учёными в Сарове.

Ранее сообщалось, что Путин посетил Саров, где располагается Российский федеральный ядерный центр.

Три года назад глава государства познакомился с цифровыми разработками саровского ядерного центра для ВС России и обсудил участие «Росатома» в проектах по устранению экологического ущерба.

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