В детской больнице в Сокольниках появится центр гравитационной хирургии крови
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Об этом сообщает НСН.
«В новом корпусе будет смонтировано специальное оборудование для проведения процедур, в том числе специальные установки для глубокой очистки воды. Кроме того, предусмотрены стационары для таких детей с медицинским постом, позволяющим вести контроль за состоянием пациентов», — сказал Загрутдинов.
Новый корпус будет представлять собой шестиэтажное здание. Общая площадь составит 56 тыс. кв. м.
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