В детской больнице в Сокольниках появится центр гравитационной хирургии крови

На территории детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках построят центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«В новом корпусе будет смонтировано специальное оборудование для проведения процедур, в том числе специальные установки для глубокой очистки воды. Кроме того, предусмотрены стационары для таких детей с медицинским постом, позволяющим вести контроль за состоянием пациентов», — сказал Загрутдинов.

Новый корпус будет представлять собой шестиэтажное здание. Общая площадь составит 56 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в московских поликлиниках внедряют модуль на основе ИИ для постановки диагноза.