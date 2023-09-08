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В детской больнице в Сокольниках появится центр гравитационной хирургии крови

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На территории детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках построят центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
В детской больнице в Сокольниках появится центр гравитационной хирургии крови
  • Gettyimages.ru
  • © kckate16

Об этом сообщает НСН.

«В новом корпусе будет смонтировано специальное оборудование для проведения процедур, в том числе специальные установки для глубокой очистки воды. Кроме того, предусмотрены стационары для таких детей с медицинским постом, позволяющим вести контроль за состоянием пациентов», — сказал Загрутдинов.

Новый корпус будет представлять собой шестиэтажное здание. Общая площадь составит 56 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в московских поликлиниках внедряют модуль на основе ИИ для постановки диагноза.

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