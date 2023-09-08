Росавиация: «Интурист» обсуждает с авиакомпаниями перевозку туристов из Египта

«Интурист» обсуждает с авиакомпаниями организацию перевозки оставшихся в Шарм-эш-Шейхе туристов в Москву 12 и 15 сентября.

Об этом сообщает Росавиация.

«Вопрос организации предстоящей перевозки на 12 сентября и 15 сентября в стадии обсуждения между туроператором «Интурист» и российскими авиакомпаниями», — говорится в сообщении.

Ранее египетская авиакомпания Red Sea Airlines сообщила о приостановке полётов в Москву с 8 по 17 сентября в связи с производственной необходимостью.

Позднее в АТОР заявили, что пассажирам отменённого из Египта рейса авиакомпании Red Sea продлили проживание в отеле.

Также появилась информация, что российские туристы, которые не смогли вылететь в Россию из-за проблем у авиакомпании Red Sea, будут вывезены рейсом Azur Air.