Водителя фуры арестовали за ДТП на трассе в Ленобласти с детьми-велосипедистами

Выборгский городской суд Ленинградской области заключил под стражу водителя фуры в рамках дела о ДТП, в результате которого погибли дети.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин рассказал RT, что тренер велосипедисток, которые попали в аварию в Ленинградской области, находится в тяжёлом состоянии.

Также сообщалось, что две спортсменки погибли на месте от полученных травм.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области.