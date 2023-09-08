Водителя фуры арестовали за ДТП на трассе в Ленобласти с детьми-велосипедистами
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Ранее директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин рассказал RT, что тренер велосипедисток, которые попали в аварию в Ленинградской области, находится в тяжёлом состоянии.
Также сообщалось, что две спортсменки погибли на месте от полученных травм.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области.