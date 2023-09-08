СК Курской области: среди отравившихся шаурмой в Льгове пятеро детей

Пятеро детей находятся в числе тех, кто отравился шаурмой в городе Льгове Курской области.

Эту информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.

Согласно представленным данным, несовершеннолетние проходят лечение амбулаторно.

«В рамках расследования установлено, что среди пострадавших в результате отравления есть дети — 2017, 2011, 2009, 2008 и 2007 годов рождения», — заявили в следственном органе.

Ранее сообщалось, что девушка умерла после отравления шаурмой в Льгове, Следственный комитет завёл уголовное дело.

Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что число отравившихся увеличилось до 22 человек.