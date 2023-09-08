СК Курской области: среди отравившихся шаурмой в Льгове пятеро детей
- РИА Новости
Эту информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.
Согласно представленным данным, несовершеннолетние проходят лечение амбулаторно.
«В рамках расследования установлено, что среди пострадавших в результате отравления есть дети — 2017, 2011, 2009, 2008 и 2007 годов рождения», — заявили в следственном органе.
Ранее сообщалось, что девушка умерла после отравления шаурмой в Льгове, Следственный комитет завёл уголовное дело.
Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что число отравившихся увеличилось до 22 человек.