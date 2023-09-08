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СК Курской области: среди отравившихся шаурмой в Льгове пятеро детей

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Пятеро детей находятся в числе тех, кто отравился шаурмой в городе Льгове Курской области.
СК Курской области: среди отравившихся шаурмой в Льгове пятеро детей
  • РИА Новости

Эту информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.

Согласно представленным данным, несовершеннолетние проходят лечение амбулаторно.

«В рамках расследования установлено, что среди пострадавших в результате отравления есть дети — 2017, 2011, 2009, 2008 и 2007 годов рождения», — заявили в следственном органе.

Ранее сообщалось, что девушка умерла после отравления шаурмой в Льгове, Следственный комитет завёл уголовное дело.

Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что число отравившихся увеличилось до 22 человек.

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