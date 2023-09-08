Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования ДТП в Ленинградской области.

Об этом сообщили в СК.

«Председатель СК России затребовал доклад о ДТП в Ленинградской области, в результате которого погибли несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

Ранее директор школы-интерната «Олимпийский резерв» Вячеслав Ванжин рассказал RT, что тренер велосипедисток, которые попали в аварию в Ленинградской области, находится в тяжёлом состоянии.

Также сообщалось, что две спортсменки погибли на месте от полученных травм.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области.