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Депутат Тумусов призвал уделять внимание оздоровлению молодых людей

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой создать платёжную карту для социально незащищённых групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт.
Депутат Тумусов призвал уделять внимание оздоровлению молодых людей
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Это очень хорошая инициатива. Конечно, это расходы из бюджета, но они оправданные, потому что это — вложение в будущее. Здоровье нашей молодёжи оставляет желать лучшего. Уделять внимание оздоровлению молодых людей — это я приветствую», — считает парламентарий.

Ранее депутат Лантратова предложила создать спортивный аналог Пушкинской карты.

Она подчеркнула, что в России на протяжении 2000—2016 годов наблюдался недостаток физической активности у детей, а статистика Минздрава России зафиксировала шестикратный рост диагноза «ожирение» у подростков за последние 20 лет.

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