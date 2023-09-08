Депутат Тумусов призвал уделять внимание оздоровлению молодых людей
- Gettyimages.ru
- © Hinterhaus Productions
«Это очень хорошая инициатива. Конечно, это расходы из бюджета, но они оправданные, потому что это — вложение в будущее. Здоровье нашей молодёжи оставляет желать лучшего. Уделять внимание оздоровлению молодых людей — это я приветствую», — считает парламентарий.
Ранее депутат Лантратова предложила создать спортивный аналог Пушкинской карты.
Она подчеркнула, что в России на протяжении 2000—2016 годов наблюдался недостаток физической активности у детей, а статистика Минздрава России зафиксировала шестикратный рост диагноза «ожирение» у подростков за последние 20 лет.