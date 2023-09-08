Депутат Тумусов призвал уделять внимание оздоровлению молодых людей

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой создать платёжную карту для социально незащищённых групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт.

«Это очень хорошая инициатива. Конечно, это расходы из бюджета, но они оправданные, потому что это — вложение в будущее. Здоровье нашей молодёжи оставляет желать лучшего. Уделять внимание оздоровлению молодых людей — это я приветствую», — считает парламентарий.

Ранее депутат Лантратова предложила создать спортивный аналог Пушкинской карты.

Она подчеркнула, что в России на протяжении 2000—2016 годов наблюдался недостаток физической активности у детей, а статистика Минздрава России зафиксировала шестикратный рост диагноза «ожирение» у подростков за последние 20 лет.