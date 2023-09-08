Депутат Лантратова предложила создать спортивный аналог Пушкинской карты

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать платёжную карту для социально незащищённых групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт. Копия письма на имя премьер-министра России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель напомнила, что в октябре 2021 года в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта президент Владимир Путин отметил, что главной задачей государственной политики в сфере спорта является широкое вовлечение в занятия физической культурой российской молодёжи.

Согласно результатам исследования Всемирной организации здравоохранения, в России на протяжении 2000—2016 годов наблюдался недостаток физической активности у детей, а статистика Минздрава России зафиксировала шестикратный рост диагноза «ожирение» у подростков за последние 20 лет.

Данные негативные явления могут быть связаны с недостаточной доступностью спортивных занятий для российской молодёжи и высокой стоимостью инвентаря для ряда категорий семей, отметила Лантратова.

Исходя из этого, решением проблемы могло бы стать создание карты для малообеспеченных и многодетных семей с детьми в возрасте от пяти до 18 лет, предназначенной для приобретения спортивного инвентаря и оплаты спортивных занятий, которая бы функционировала по аналогии с действующей Пушкинской картой и пополнялась ежегодно за счёт государственных средств.

«На основании изложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность реализации проекта спортивно-оздоровительной карты с целью дальнейшего развития массового молодёжного спорта в Российской Федерации, повышения здоровья российской молодёжи из социально незащищённых групп и поддержки российских производителей спортивного инвентаря», — говорится в тексте обращения.

Законодатель добавила, что спортивно-оздоровительной карте может быть присвоено имя одного из наиболее выдающихся отечественных спортсменов — например, футбольного вратаря Льва Яшина либо хоккеиста Валерия Харламова.

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