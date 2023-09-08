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Депутат Лантратова предложила создать спортивный аналог Пушкинской карты

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать платёжную карту для социально незащищённых групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт. Копия письма на имя премьер-министра России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
Депутат Лантратова предложила создать спортивный аналог Пушкинской карты
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

В обращении законодатель напомнила, что в октябре 2021 года в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта президент Владимир Путин отметил, что главной задачей государственной политики в сфере спорта является широкое вовлечение в занятия физической культурой российской молодёжи.

Согласно результатам исследования Всемирной организации здравоохранения, в России на протяжении 2000—2016 годов наблюдался недостаток физической активности у детей, а статистика Минздрава России зафиксировала шестикратный рост диагноза «ожирение» у подростков за последние 20 лет.

Данные негативные явления могут быть связаны с недостаточной доступностью спортивных занятий для российской молодёжи и высокой стоимостью инвентаря для ряда категорий семей, отметила Лантратова.

Исходя из этого, решением проблемы могло бы стать создание карты для малообеспеченных и многодетных семей с детьми в возрасте от пяти до 18 лет, предназначенной для приобретения спортивного инвентаря и оплаты спортивных занятий, которая бы функционировала по аналогии с действующей Пушкинской картой и пополнялась ежегодно за счёт государственных средств.

«На основании изложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность реализации проекта спортивно-оздоровительной карты с целью дальнейшего развития массового молодёжного спорта в Российской Федерации, повышения здоровья российской молодёжи из социально незащищённых групп и поддержки российских производителей спортивного инвентаря», — говорится в тексте обращения.

Законодатель добавила, что спортивно-оздоровительной карте может быть присвоено имя одного из наиболее выдающихся отечественных спортсменов — например, футбольного вратаря Льва Яшина либо хоккеиста Валерия Харламова.

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