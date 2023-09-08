Депутат Лантратова предложила создать спортивный аналог Пушкинской карты
- РИА Новости
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В обращении законодатель напомнила, что в октябре 2021 года в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта президент Владимир Путин отметил, что главной задачей государственной политики в сфере спорта является широкое вовлечение в занятия физической культурой российской молодёжи.
Согласно результатам исследования Всемирной организации здравоохранения, в России на протяжении 2000—2016 годов наблюдался недостаток физической активности у детей, а статистика Минздрава России зафиксировала шестикратный рост диагноза «ожирение» у подростков за последние 20 лет.
Данные негативные явления могут быть связаны с недостаточной доступностью спортивных занятий для российской молодёжи и высокой стоимостью инвентаря для ряда категорий семей, отметила Лантратова.
Исходя из этого, решением проблемы могло бы стать создание карты для малообеспеченных и многодетных семей с детьми в возрасте от пяти до 18 лет, предназначенной для приобретения спортивного инвентаря и оплаты спортивных занятий, которая бы функционировала по аналогии с действующей Пушкинской картой и пополнялась ежегодно за счёт государственных средств.
«На основании изложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность реализации проекта спортивно-оздоровительной карты с целью дальнейшего развития массового молодёжного спорта в Российской Федерации, повышения здоровья российской молодёжи из социально незащищённых групп и поддержки российских производителей спортивного инвентаря», — говорится в тексте обращения.
Законодатель добавила, что спортивно-оздоровительной карте может быть присвоено имя одного из наиболее выдающихся отечественных спортсменов — например, футбольного вратаря Льва Яшина либо хоккеиста Валерия Харламова.
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