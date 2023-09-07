Отоларинголог Елизарова рассказала о причинах возникновения храпа
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В беседе с «Радио 1» эксперт пояснила, что речь может идти об очаге инфекции в горле, хроническом тонзиллите.
«Инфекция приводит к тому, что вначале протекает воспалительный процесс, потом происходит отёк, а затем всё это приводит к утолщению тканей. Храп всегда начинается с носа, а затем переходит на горло. В этом случае человек подсознательно переходит на ротовое дыхание», — сказала Елизарова.
По её словам, физиологически дыхание должно быть только носовым, но если есть какое-то препятствие, то это приводит к сужению дыхательного просвета и переходу на ротовое дыхание.
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