Американец пытался похитить своего ребёнка и вывезти из России
- РИА Новости
По данным СУ СК по Калининградской области, гражданин США прибыл в регион, чтобы увидеться с сыном.
«Желая проживать с ребёнком за пределами России... под предлогом совместного времяпрепровождения подозреваемый на автомобиле вывез сына на территорию Мамоновского городского округа, где предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу через лесисто-болотистую местность», — говорится в сообщении СК России.
Пограничники пресекли действия иностранца и арестовали его. Американцу предъявят обвинения по делу о похищении ребёнка.
Днём 18 июля шестилетняя девочка пропала с детской площадки. Позднее её нашли в квартире с неизвестным мужчиной. По предварительным данным, ребёнок не пострадал.
Позже суд арестовал подозреваемого в похищении девочки в Ростовской области.