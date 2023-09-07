Американец пытался похитить своего ребёнка и вывезти из России

В отношении американца, который, по предварительным данным, попытался вывезти своего четырёхлетнего сына из Калининграда за пределы России без согласия матери, возбуждено уголовное дело.

По данным СУ СК по Калининградской области, гражданин США прибыл в регион, чтобы увидеться с сыном.

«Желая проживать с ребёнком за пределами России... под предлогом совместного времяпрепровождения подозреваемый на автомобиле вывез сына на территорию Мамоновского городского округа, где предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу через лесисто-болотистую местность», — говорится в сообщении СК России.

Пограничники пресекли действия иностранца и арестовали его. Американцу предъявят обвинения по делу о похищении ребёнка.

Днём 18 июля шестилетняя девочка пропала с детской площадки. Позднее её нашли в квартире с неизвестным мужчиной. По предварительным данным, ребёнок не пострадал.

Позже суд арестовал подозреваемого в похищении девочки в Ростовской области.