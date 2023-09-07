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Американец пытался похитить своего ребёнка и вывезти из России

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В отношении американца, который, по предварительным данным, попытался вывезти своего четырёхлетнего сына из Калининграда за пределы России без согласия матери, возбуждено уголовное дело.
Американец пытался похитить своего ребёнка и вывезти из России
  • РИА Новости

По данным СУ СК по Калининградской области, гражданин США прибыл в регион, чтобы увидеться с сыном.

«Желая проживать с ребёнком за пределами России... под предлогом совместного времяпрепровождения подозреваемый на автомобиле вывез сына на территорию Мамоновского городского округа, где предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу через лесисто-болотистую местность», — говорится в сообщении СК России.

Пограничники пресекли действия иностранца и арестовали его. Американцу предъявят обвинения по делу о похищении ребёнка.

Днём 18 июля шестилетняя девочка пропала с детской площадки. Позднее её нашли в квартире с неизвестным мужчиной. По предварительным данным, ребёнок не пострадал.

Позже суд арестовал подозреваемого в похищении девочки в Ростовской области.

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