В Ростовской области пропала шестилетняя девочка

Полицейские ищут шестилетнюю девочку, которая, предположительно, ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной.

Об этом сообщил представитель ГУ МВД России по региону.

«Сотрудники отдела полиции... устанавливают местонахождение несовершеннолетней», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По данным ведомства, ребёнок покинул детскую площадку в сопровождении мужчины.

Ранее полиция нашла двух пропавших мальчиков в Красноярске. По данным МВД, дети ушли вместе гулять и не вернулись домой. Как выяснилось, всю ночь они бродили по Октябрьскому району города.