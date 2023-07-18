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В Ростовской области пропала шестилетняя девочка

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Полицейские ищут шестилетнюю девочку, которая, предположительно, ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной.
В Ростовской области пропала шестилетняя девочка
  • РИА Новости

Об этом сообщил представитель ГУ МВД России по региону.

«Сотрудники отдела полиции... устанавливают местонахождение несовершеннолетней», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По данным ведомства, ребёнок покинул детскую площадку в сопровождении мужчины.

Ранее полиция нашла двух пропавших мальчиков в Красноярске. По данным МВД, дети ушли вместе гулять и не вернулись домой. Как выяснилось, всю ночь они бродили по Октябрьскому району города.

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