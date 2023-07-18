В Ростовской области пропала шестилетняя девочка
- РИА Новости
Об этом сообщил представитель ГУ МВД России по региону.
«Сотрудники отдела полиции... устанавливают местонахождение несовершеннолетней», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
По данным ведомства, ребёнок покинул детскую площадку в сопровождении мужчины.
Ранее полиция нашла двух пропавших мальчиков в Красноярске. По данным МВД, дети ушли вместе гулять и не вернулись домой. Как выяснилось, всю ночь они бродили по Октябрьскому району города.