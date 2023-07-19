В СК сообщили, что пропавшая в Шахтах девочка найдена живой

Шестилетняя девочка, которая, предположительно, ушла с детской площадки в городе Шахты Ростовской области с неизвестным мужчиной, найдена живой. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Ранее в МВД России сообщили, что полицейские ищут пропавшую в Шахтах девочку. «В ходе проведённых сотрудниками регионального Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий девочка найдена живой», — приводит РИА Новости слова представителя СК России. 16 июля полиция нашла двух пропавших мальчиков в Красноярске. По данным МВД, дети ушли вместе гулять и не вернулись домой. Как выяснилось, всю ночь они бродили по Октябрьскому району города.