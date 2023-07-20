Суд арестовал подозреваемого в похищении девочки в Ростовской области
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Об этом ТАСС рассказали в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.
«Постановлением суда от 20 июля 2023 года Гребенникову Ивану Анатольевичу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 дней», — говорится в заявлении.
Днём 18 июля шестилетняя девочка пропала с детской площадки. Позднее девочку нашли в квартире с неизвестным мужчиной. По предварительным данным, ребёнок не пострадал.
Как стало известно RT, подозреваемого ранее несколько раз объявляли в розыск.