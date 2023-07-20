Суд арестовал подозреваемого в похищении девочки в Ростовской области

Суд в Ростовской области отправил под стражу мужчину, который подозревается в похищении шестилетней девочки в Шахтах.

Об этом ТАСС рассказали в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

«Постановлением суда от 20 июля 2023 года Гребенникову Ивану Анатольевичу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 дней», — говорится в заявлении.

Днём 18 июля шестилетняя девочка пропала с детской площадки. Позднее девочку нашли в квартире с неизвестным мужчиной. По предварительным данным, ребёнок не пострадал.

Как стало известно RT, подозреваемого ранее несколько раз объявляли в розыск.