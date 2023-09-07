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Врач Жемчугов посоветовал есть больше сезонных овощей и фруктов для укрепления иммунитета

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Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как укрепить иммунитет осенью.
Врач Жемчугов посоветовал есть больше сезонных овощей и фруктов для укрепления иммунитета
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«Есть простой, но эффективный совет: сейчас масса свежих овощей и фруктов, лучше поддержать организм с их помощью, чем пропивать «баночные» витамины. Натуральные витамины лучше усваиваются», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Что касается вакцинации от COVID-19, то людям с пониженным иммунитетом и аутоиммунными заболеваниями рекомендуется посоветоваться со своим врачом.

Напомнил Жемчугов и о прививке от гриппа. Если человек ранее не прививался, то для формирования иммунитета потребуется три недели, добавил врач, слова которого приводит сайт kp.ru.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.

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