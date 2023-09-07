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Инфекционист Поздняков прокомментировал ситуацию с гриппом и COVID-19

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Инфекционист Андрей Поздняков высказался о текущей ситуации с гриппом и коронавирусом. По его словам, сравнивать эти два заболевания не очень корректно.
Инфекционист Поздняков прокомментировал ситуацию с гриппом и COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © praetorianphoto

«Грипп опасен по большей части осложнениями, а COVID-19 чреват переходом в длительный ковид и постковидными осложнениями», — сказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

Вместе с тем, отметил эксперт, по числу случаев тяжёлого течения заболевания стали схожими.

«Прививка от гриппа стимулирует только противогриппозный иммунитет и не защищает от других заболеваний», — добавил Поздняков.

Со своей стороны, эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» отметил, что периодически наблюдаются всплески заболеваемости COVID-19 в разных странах, но они отличаются от крупных волн, которые были ранее.

По его словам, вирус мутирует, человечество сталкивается с новыми штаммами и коллективный иммунитет снижается, поэтому рост заболеваемости пришёлся на сентябрь, а не на традиционный для ОРВИ октябрь.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.

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