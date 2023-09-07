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Хирург Савинков перечислил показания к операции по замене сустава

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Хирург, травматолог-ортопед Никита Савинков перечислил медицинские показания для замены сустава, а также назвал случаи, когда пациенту могут отказать в такой операции даже при наличии соответствующего диагноза.
Хирург Савинков перечислил показания к операции по замене сустава
  • Gettyimages.ru
  • © Parkpoom

Вопрос необходимости замены сустава зависит от стадии заболевания и функциональных нарушений, объяснила специалист в интервью сайту «Аргументы и Факты».

К числу показаний к операции относят: последние стадии заболеваний тазобедренных суставов (коксартроз, асептический некроз, некроз головки бедренной кости), неэффективность консервативного лечения и переломы шейки бедра.

Однако бывают ситуации, когда, несмотря на имеющиеся показания, замена сустава невозможна. Это наличие тяжёлых заболеваний, хронических инфекций, при терминальной стадии онкозаболевания и в некоторых иных случаях, заключил Савинков.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.

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