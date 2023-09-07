Врач Хухрев: у людей в возрасте 60+ давление 140 может считаться нормальным

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что для людей в возрасте старше 60 лет верхняя граница систолического давления может составлять 140.

В идеале давление не должно меняться с возрастом — для пожилых норма такая же, как и для молодых, — 120 на 80, сообщил специалист в беседе с «Москвой 24».

«Если человек уже на трёх-пяти препаратах, то считается, что для таких людей старше 60 верхняя граница систолического давления — 140», — сказал Хухрев.

Терапевт также напомнил, что пожилым людям рекомендуется измерять давление не более двух раз в день.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.