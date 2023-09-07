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Врач Дикур рассказала о симптомах инфаркта и его профилактике

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Кардиолог «Клиники Фомина» Оксана Дикур рассказала о симптомах инфаркта и его профилактике.

В беседе с «Вечерней Москвой» Дикур рассказала, что при инфаркте человек чувствует острую, сжимающую боль за грудиной, недомогание, слабость, также у него затруднено дыхание.

«По ощущениям это можно сравнить с чувством, когда человека придавила тяжёлая каменная плита, причём не только грудную клетку, но и плечи, руки, иногда верхнюю часть живота», — пояснила врач.

По её словам, при таких состояниях требуется срочная госпитализация.

Для профилактики инфаркта Дикур рекомендовала вести здоровый образ жизни, а также принимать препараты, снижающие уровень холестерина и обладающие противовоспалительным действием.

Ранее в пресс-службе Платформы НТИ рассказали, что российские разработчики создали алгоритм распознавания симптомов инсульта на основе компьютерного зрения, эту систему можно встроить в смартфон. При появлении признаков заболевания близким и ближайшим медицинским учреждениям отправляются сигналы о помощи.

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