В России создали алгоритм распознавания симптомов инсульта

Российские разработчики создали алгоритм распознавания симптомов инсульта на основе компьютерного зрения, эту систему можно встроить в смартфон. При появлении признаков заболевания близким и ближайшим медицинским учреждениям отправляются сигналы о помощи. Об этом рассказали в пресс-службе Платформы НТИ.

«На первом месте по смертности — сердечно-сосудистые заболевания, среди них первое место — инфаркты, второе — инсульты. Что касается инфарктов, их уже научились диагностировать и лечить, а тема инсультов гораздо менее изучена. И в связи с этим возникает проблема, что люди часто не распознают признаки наступления инсульта. Но есть «золотой период» в 4,5 часа, если человек успел обратиться в медучреждение, то его могут спасти», — рассказал лидер проекта Олег Молородов.

Алгоритм распознавания работает на основе медицинской методики «УДАР» и обученной нейросети по реальным данным людей, у которых произошёл инсульт.

Так, система предлагает человеку улыбнуться или оскалить зубы («У» — улыбка), предлагает поднять и удерживать руки перед собой («Д» — движение), просит назвать имя и фамилию («А» — артикуляция).

В случае, если человек не проходит тест, то автоматически запускается программа спасения («Р» — решение), которая отправляет близким пострадавшего, родственникам и в ближайшее медучреждение сигнал о срочной помощи с указанием геопозиции.

На данный момент уже создан рабочий прототип алгоритма. Как отмечают разработчики, алгоритм можно встроить в камеру смартфона по принципу Face ID. По словам лидера проекта, аналогов такого алгоритма в мире нет. Проект прошёл акселерационную программу на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023».