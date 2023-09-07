Путин поручил обеспечить реализацию мер поддержки исследований в сфере ИИ
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«Правительству России обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта», — говорится в тексте поручения на сайте Кремля.
Доклад по работе необходимо будет предоставить 1 декабря, далее один раз в год.
Ранее Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ.
В конце июля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта пройдёт во всех регионах России.