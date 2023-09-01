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Путин: искусственный интеллект сегодня не сможет заменить учителей в школах

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ИИ на сегодняшний день не может заменить учителей в школах, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном».
Путин: искусственный интеллект сегодня не сможет заменить учителей в школах
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Об этом пишет ТАСС.

«Прямой контакт между учеником и преподавателем искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет», — отметил президент.

При этом Путин добавил, что к искусственному интеллекту необходимо относиться как к инструменту помощи педагогам и преподавателям.

Ранее Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ.

В конце июля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта пройдёт во всех регионах России.

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