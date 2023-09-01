Путин: искусственный интеллект сегодня не сможет заменить учителей в школах
- globallookpress.com
- © Alexander Kazakov/Kremlin Pool
Об этом пишет ТАСС.
«Прямой контакт между учеником и преподавателем искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет», — отметил президент.
При этом Путин добавил, что к искусственному интеллекту необходимо относиться как к инструменту помощи педагогам и преподавателям.
Ранее Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ.
В конце июля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта пройдёт во всех регионах России.