Чернышенко: исследование готовности внедрения технологий ИИ пройдёт во всех 89 субъектах

Исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) пройдёт во всех регионах России.

РИА Новости