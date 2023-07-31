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Чернышенко: исследование готовности внедрения технологий ИИ пройдёт во всех 89 субъектах

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Исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) пройдёт во всех регионах России.
Чернышенко: исследование готовности внедрения технологий ИИ пройдёт во всех 89 субъектах
  • РИА Новости

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Отечественный рынок ИИ-решений динамично развивается: в прошлом году он увеличился на 18% и достиг почти 650 млрд рублей. Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал необходимым постоянно укреплять позиции страны в области искусственного интеллекта на собственной базе.

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