Чернышенко: исследование готовности внедрения технологий ИИ пройдёт во всех 89 субъектах
- РИА Новости
Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«Отечественный рынок ИИ-решений динамично развивается: в прошлом году он увеличился на 18% и достиг почти 650 млрд рублей. Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин назвал необходимым постоянно укреплять позиции страны в области искусственного интеллекта на собственной базе.