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Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли более 230 тысяч жителей

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Прививку от гриппа в Московской области сделали более 230 тыс. человек, в том числе около 50 тыс. детей.
Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли более 230 тысяч жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Ежегодно осенью проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа. В настоящий момент она является самым надёжным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений», — заявила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Прививку можно сделать в поликлинике.

Ранее в Подмосковье рассказали о вакцинации от гриппа в мобильных комплексах.

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