Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли более 230 тысяч жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.
«Ежегодно осенью проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа. В настоящий момент она является самым надёжным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений», — заявила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.
Прививку можно сделать в поликлинике.
Ранее в Подмосковье рассказали о вакцинации от гриппа в мобильных комплексах.