В Подмосковье рассказали о вакцинации от гриппа в мобильных комплексах

Жители Московской области могут привиться от гриппа в мобильных комплексах, которые с этой целью выезжают в наиболее посещаемые места региона — к железнодорожным станциям, торговым центрам и автовокзалам.

РИА Новости

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Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона. Узнать график работы выездных бригад в сентябре можно на сайте областного Минздрава. Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.