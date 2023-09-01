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В Подмосковье рассказали о вакцинации от гриппа в мобильных комплексах

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Жители Московской области могут привиться от гриппа в мобильных комплексах, которые с этой целью выезжают в наиболее посещаемые места региона — к железнодорожным станциям, торговым центрам и автовокзалам.
В Подмосковье рассказали о вакцинации от гриппа в мобильных комплексах
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

Узнать график работы выездных бригад в сентябре можно на сайте областного Минздрава.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.

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