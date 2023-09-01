В Подмосковье рассказали о вакцинации от гриппа в мобильных комплексах
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Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.
Узнать график работы выездных бригад в сентябре можно на сайте областного Минздрава.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.