Четверть россиян имеют финансовую подушку на срок от трёх месяцев

Представители Аналитического центра НАФИ провели исследование и выяснили, что лишь у 26% россиян есть сумма, которой им хватит на срок свыше трёх месяцев в случае потери работы. RT ознакомился с соответствующим данными аналитиков.

С точки зрения финансовой грамотности оптимальный размер денежных накоплений должен равняться трём — шести среднемесячным доходам, напомнили эксперты.

«Четверть россиян (26%) обладают финансовой подушкой безопасности, которой в случае потери дохода им хватит для привычной жизни и оплаты всех необходимых услуг на срок свыше трёх месяцев», — уточняется в исследовании.

При этом 16% из этой категории опрошенных отметили, что накоплений им хватит на срок от трёх до шести месяцев, а 10% — более чем на полгода.

«Наибольшая доля обладателей достаточной финансовой подушки безопасности получена среди жителей городов-миллионников (35% против 24% среди жителей городов меньшего размера). Работающие россияне и россияне с высшим образованием также чаще обладают более объёмной подушкой финансовой безопасности», — говорится в исследовании.

Вместе с тем опрос показал, что две трети россиян (68%) не имеют достаточной с точки зрения финансовой грамотности подушки безопасности. Так, у 19% опрошенных есть средства, чтобы обеспечить себя в течение срока, не превышающего неделю, у 25% — в течение одной недели — одного месяца, у 24% — в течение одного — трёх месяцев.

Среди перечисленных категорий респондентов часто встречаются молодые люди и девушки — жители небольших городов и сёл с численностью населения до 30 тыс. человек и неработающие россияне.

По словам Людмилы Спиридоновой, исполнительного директора Аналитического центра НАФИ, наличие финансовой подушки — это не показатель уровня дохода человека, а, скорее, показатель уровня его финансовой грамотности, развитости навыков осознанного сберегательного поведения, а также общего уровня финансовой культуры в стране.

«По результатам нашего многолетнего исследования мы видим, что пока далеко не всем россиянам удаётся сформировать финансовую подушку безопасности достаточного размера, которая могла бы поддержать в трудную минуту, помогла бы избежать закредитованности, социальной уязвимости. Однако заметен и положительный тренд в отношении формирования сбережений: 26% россиян сначала откладывают часть дохода, а потом тратят остаток на текущие нужды, а 13% стали за последний год больше копить и меньше тратить на товары и услуги», — добавила она.

Отмечается, что опрос проводился в августе 2023 года, в нём приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий в беседе с RT дал рекомендации по формированию сбережений.