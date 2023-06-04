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Специалист в области инвестиций назвал ключевые правила формирования сбережений

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Ангелина Шурпина
Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий в беседе с RT дал рекомендации по формированию сбережений.
Специалист в области инвестиций назвал ключевые правила формирования сбережений
  • РИА Новости

По его словам, «важно наличие цели».

«Человеческая психика такова, что это мотивирует куда лучше, чем «просто копить». Зачастую возникает соблазн попробовать накопить одновременно и на машину, и на путешествие, и на новый смартфон. Но если все ваши цели из разряда крупных, то такая идея, скорее всего, будет обречена на провал. Стоит определиться, чего вы хотите больше или что нужнее: гаджет, автомобиль или путешествие, и копить на что-то одно, по очереди», — объяснил Русецкий.

Ещё одним важным моментом он назвал необходимость посчитать, в какую сумму обойдётся реализация вашей цели, а также в какие сроки вы хотели бы её достичь.

«Критически важно, чтобы цель и сроки были реалистичными. В то же время формирование сбережений не должно вынуждать вас экономить вообще на всём. Чем обременительнее процесс формирования сбережений, тем выше риск, что вы его бросите», — рассказал эксперт.

Собеседник RT также напомнил о необходимости «избегания необдуманных рисков».

«Самый важный пункт: соблюдайте дисциплину. Нужно отчислять оговорённую долю ежемесячного дохода в накопления сразу же после его получения. Получили зарплату/бонус/гонорар — сразу же перечислили условные 5% на сберегательный счёт / в копилку / инвестировали. И уже после этого формируете ваш месячный бюджет, исходя из оставшейся суммы. В противном случае вы рискуете найти этим деньгам другое применение — и процесс накопления приостановится или остановится вовсе», — подчеркнул он.

По мнению Русецкого, откладывание денег «должно войти в привычку».

«Если не получается отчислять средства в «ручном режиме», можно наладить автоплатёж, который сделает этот процесс более комфортным. На рынке есть множество решений для того, чтобы заставить накопления работать на вас и генерировать дополнительный доход. Они подойдут даже для самых консервативных людей: например, государственные облигации, золото или облигационные паевые фонды», — заключил специалист.

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