Опрос: каждый третий россиянин копит на собственную квартиру
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Чаще всего такой ответ встречается у жителей Санкт-Петербурга — их доля в городе равна 54%, говорится в результатах совместного опроса компании «Ренессанс Жизнь» и сервиса для совместной работы над проектами и задачами WEEEK.
Каждый шестой россиянин (16%) хочет иметь высокий пассивный доход, а чаще всего об этом заявляли жители Москвы (25%).
Ещё 14% респондентов мечтают о покупке новой машины. Наибольший процент опрошенных с такой мечтой проживают в Екатеринбурге (20%), выяснили аналитики.
Каждый пятый признался, что так и не смог сделать первый шаг к осуществлению задуманного (21%). Основная причина, как рассказали эксперты, — недостаток финансовых средств.
Ускорить процесс накопления россиянам помогает отказ от походов в кафе и рестораны (35%), полное сокращение трат на развлечения (28%) и покупку новой одежды (26%), подчёркивается в исследовании.
В пятёрку вещей, от которых россияне отказываются ради мечты, также вошли алкоголь (21%) и личный транспорт (17%).
Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов.
Ранее аналитики провели исследование и выяснили, сколько денег россияне тратят в месяц, если сталкиваются с непредвиденными расходами.